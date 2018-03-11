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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

الأحد، 11 مارس 2018 03:00 ص
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية





كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 385.4 ملايين ورقة بقيمة 1559.4 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 333.6 مليون ورقة، بقيمة 1707.4 مليون جنيه.
 
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 171.8 مليون ورقة بقيمة 378.7 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 89.5 مليون ورقة بقيمة 214.2 مليون جنيه، ثم قطاع  الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 55.9 مليون ورقة بقيمة 418 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، بحجم تداول بلغ 49.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1073.9 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 44.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 368 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 39.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 250.7 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول 32.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 231.5 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 28 مليون ورقة منفذة بقيمة 409.9 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الكيماويات والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 16.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 350.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 15.2 مليون ورقة بقيمة 893.6 مليون جنيه.

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