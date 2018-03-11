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"الخارجية": 2019 سيكون عاما حافلا بالمزيد من التفاعل مع دول إفريقيا

الأحد، 11 مارس 2018 07:51 م
"الخارجية": 2019 سيكون عاما حافلا بالمزيد من التفاعل مع دول إفريقيا أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية





كتب محسن البديوى
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قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عام 2019 سيكون عامًا حافلًا بالمزيد من التفاعل المصرى مع القارة السمراء، مؤكدًا أن الاهتمام المصرى بإفريقيا استراتيجى، ولا بديل عنه ومصر عادت بقوة للقب إفريقيا.

وأكد "أبو زيد" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، أن مصر حريصة كل الحرص على حل النزاعات الإفريقية بقدر اهتمامها بالتنمية، كما تدعم جنوب السودان بهدف الحفاظ على وحدة أراضيها.

وأشار إلى أن مصر ستترأس الاتحاد الإفريقى فى القمة المقبلة 2019، مؤكدًا رفض مصر التدخل فى شئون جيرانها أو أى دولة عربية، مضيفًا أن هناك تقارب بين مصر واليونان وقبرص بما يخدم صالح الشرق الأوسط.


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