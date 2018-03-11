الحكومة تستعرض مشاكل منظومة التعليم ما قبل الجامعى







كتبت هند مختار

أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار حرص الحكومة على النهوض بالعملية التعليمية بإعتبارها حجر الأساس لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعض المقترحات الخاصة بتطوير منظومة التعليم المصرى ما قبل الجامعي.

وفي مستهل الاجتماع، عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم ما قبل الجامعي في مصر حاليا والتى تضم نحو 20 مليون طالب وطالبة فى ظل تحديات التي تفرضها الظروف الحالية والتي تؤثر على جودة التعليم كما ونوعا بما في ذلك ما يتعلق بالمدارس ووالمناهج، فضلا عن الحاجة الى التحول للتعلمالمعرفى والإبتكار، لمواكبة التطوراتالمتلاحقة في تقنيات الاتصالات والمعلومات والمعرفة الرقمية.

وأضاف الوزير، أن من بين تلك التحديات مشكلة زيادة الكثافة الطلابية داخل الفصول مع تفاقم الزيادة السكانية، والمشاكل التى تعانى منها البنية التحتية للمدارس، وما يرتبط بأوضاع المعلمين، وافتقار المناهج إلى تنمية القدرات على بناء الشخصية والهوية والشعور بالإنتماء، وغيرها من المشاكل التي أدت إلي تدنى تصنيف مصر فى التصنيفات العالمية من ناحية جودة التعليم.

وناقش الاجتماع، بعض الأفكار التي تهدف لإيجاد حلول لتلك التحديات والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كافة عناصرها وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين التعليم فى ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا بما في ذلك تطوير أداء المعلمين بما يحقق التجديد المعرفي والمهنى لهم، وتحديد عناصر بناءالشخصية المصرية والهوية القومية، واختيار طرق التعلم المناسبة والمحتوى التعليمي الملائم، وتكوين مكتبة إلكترونية من عناصر التعلم، وكذلك من الأهمية أن يراعى النظام التعليمى لقياس المهارات بهدف العمل على تنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياه والقدرة على التفكير والإبداع والابتكار وتطوير مهارات إستخدام وتطويع التكنولوجيا، فضلاً عن إعداد بنية محدثة لتخصصات التعليم الفني والتدريب المهنى تتماشى مع الاتجاهات المعاصرة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم بإعداد تقرير مفصل يتضمن الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع بما فى ذلك وضع تصور محدد لبعض النقاط التى طرحت وتحديد التكلفة التقديرية لها حتى يمكن دراستها بشكل متكامل.