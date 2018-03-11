الحزب الحاكم فى رومانيا يوافق على الانضمام لنظام "اليورو" عام 2024







بوخارست أ ش أ

وافق حزب " الديمقراطيين الاجتماعى " الحاكم فى رومانيا، السبت، على انضمام البلاد إلى نظام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بحلول عام 2024 .

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن ليفيو دراجينا زعيم الحزب الحاكم أكد - فى كلمة ألقاها فى الاجتماع غير العادى للحزب - أن انضمام رومانيا إلى منطقة العملة الموحدة" اليورو" ملزما ، كما أنه يمثل أيضا خطوة طبيعية بالنسبة لرومانيا كدولة ذات نظام اقتصادى ينمو بشكل متسارع داخل الاتحاد الأوروبى .

وأضاف دراجينا " يتعين علينا أن نتطلع بشجاعة وفهم لتلك الخطوة والتى تمثل الفرصة الوحيدة لجلوس رومانيا على مائدة الأغنياء فى أوروبا".

وكانت رومانيا - التى يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة - قد حددت فى البداية عام 2014 للانضمام إلى نظام اليورو ، غير أنها قررت تأجيل تلك الخطوة إلى عام 2019 ولكنها خلصت مؤخرا إلى أن هذا الموعد الجديد يفتقر إلى الواقعية بالنظر للتقدم الهزيل الذى حققته على طريق تنفيذ الأهداف المحددة لها من جانب الاتحاد الأوروبى لتأهل مؤسساتها ونظامها الاقتصادى لتطبيق نظام العملة الموحدة .