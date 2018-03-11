video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحزب الحاكم فى رومانيا يوافق على الانضمام لنظام "اليورو" عام 2024

الأحد، 11 مارس 2018 07:10 ص
الحزب الحاكم فى رومانيا يوافق على الانضمام لنظام "اليورو" عام 2024 لاوس يوهانيس رئيس رومانيا





بوخارست أ ش أ
إضافة تعليق

وافق حزب " الديمقراطيين الاجتماعى " الحاكم فى رومانيا، السبت، على انضمام البلاد إلى نظام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بحلول عام 2024 .

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية فى نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن ليفيو دراجينا زعيم الحزب الحاكم أكد - فى كلمة ألقاها فى الاجتماع غير العادى للحزب - أن انضمام رومانيا إلى منطقة العملة الموحدة" اليورو" ملزما ، كما أنه يمثل أيضا خطوة طبيعية بالنسبة لرومانيا كدولة ذات نظام اقتصادى ينمو بشكل متسارع داخل الاتحاد الأوروبى .

وأضاف دراجينا " يتعين علينا أن نتطلع بشجاعة وفهم لتلك الخطوة والتى تمثل الفرصة الوحيدة لجلوس رومانيا على مائدة الأغنياء فى أوروبا".

وكانت رومانيا - التى يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة - قد حددت فى البداية عام 2014 للانضمام إلى نظام اليورو ، غير أنها قررت تأجيل تلك الخطوة إلى عام 2019 ولكنها خلصت مؤخرا إلى أن هذا الموعد الجديد يفتقر إلى الواقعية بالنظر للتقدم الهزيل الذى حققته على طريق تنفيذ الأهداف المحددة لها من جانب الاتحاد الأوروبى لتأهل مؤسساتها ونظامها الاقتصادى لتطبيق نظام العملة الموحدة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التعليم العالى": رومانيا تقدم 10 منح للعام الدراسى 2018/2019

احتجاجات فى رومانيا ضد الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم

الحزب الحاكم فى رومانيا

أخبار رومانيا

رومانيا

نظام اليورو




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة