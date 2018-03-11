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الجيش اليمنى يزيل مجموعة من الألغام البحرية غرب سواحل ميدى

الأحد، 11 مارس 2018 06:52 م
الجيش اليمنى يزيل مجموعة من الألغام البحرية غرب سواحل ميدى قوات الجيش اليمنى





صنعاء (أ ش أ)
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تمكنت الفرق الهندسية فى الجيش اليمنى من العثور على مجموعة جديدة من الألغام البحرية زرعتها الميليشيات الحوثية شمالى غرب سواحل ميدى.

كما تمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى، من تفجير الألغام، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد.

وفي السياق، قال مصدر عسكرى يمنى إن الميليشيات الحوثية تحاول تهديد المجتمع الدولى من خلال زراعة الألغام البحرية وتهديد الملاحة الدولية بهدف الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش والتحالف العربى، لاستعادة آخر منفذ بحرى تسيطر عليه الميليشيات فى الحديدة غرب اليمن.

ويشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت - خلال الفترة الماضية - من نزع مئات الألغام التى زرعتها الميليشيات فى المياه الدولية وسواحل (ميدى)، كما أفشلت عدة محاولات زراعة ألغام بحرية، كان آخرها تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 5 خبراء من الميليشيات فى تصنيع وزراعة الألغام البحرية .

 


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