الجيش اليمنى: دعم التحالف العربى سبب رئيسى فى الانتصارات على الحوثيين







صنعاء أ ش أ

ثمن المتحدث باسم الجيش الوطنى اليمنى العميد عبده مجلي، الدعم والمساعدات المقدمة من التحالف العربى إلى قوات الجيش اليمني، مشيرا إلى أن هذه المساعدات كان لها الدور الرئيسى فى الانتصارات التى تحققت على المليشيات الحوثية.

وقال عبده فى تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إن الشعب اليمنى أدرك أن المليشات الحوثية ما هى إلا أداه لجعل اليمن تحت تصرفات إيران وهو ما جعل الشعب اليمنى يقف خلف قوات الجيش ضد المليشيات الحوثية.

يذكر أن الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بقوات التحالف العربى كان قد حقق انتصارات واسعة فى محافظات عدة منها شبوة والحديدة وصعدة، بالإضافة إلى تحقيقه تقدم فى جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.