الجيش السورى يقسم الغوطة الشرقية إلى قسمين ويكمل تطويق دوما







دمشق (أ ش أ)

أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات السورية تمكنت من تقسيم مناطق تواجد المسلحين فى الغوطة إلى قسمين جنوبى وشمالى، وأكملت تطويق المسلحين فى مدينة دوما، أكبر مدينة خاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة فى المنطقة.

ونقلت القناة عن مصادر - لم تسمها - القول إن وحدات الجيش السورى المتقدمة من مدينة "مسرابا" التقت مع القوات المتواجدة فى إدارة المركبات فى مدينة حرستا.

وفى غضون ذلك، يواصل المسلحون قصف الأحياء السكنية فى دمشق، حيث استهدفت القذائف أحياء القصاع والشاغور والقيمرية والعباسيين والدويلعة ودوار البيطرة وبرج الروس وبرزة ومنطقة الميسات، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وكان التلفزيون الرسمى السورى قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين جراء سقوط قذيفة على حافلة ركاب فى مدينة جرمانا بريف العاصمة دمشق.