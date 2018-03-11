"الجيش الحر" يسيطر على كبرى القواعد العسكرية للأكراد بعفرين السورية

"الجيش الحر" يسيطر على كبرى القواعد العسكرية للأكراد بعفرين السوريةالأحد، 11 مارس 2018 07:52 م
جانب من العنف فى عفرين السورية _صورة أرشيفية
دمشق أ ش أ
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سيطر "الجيش السورى الحر"، على كبرى القواعد العسكرية التابعة لـ (وحدات حماية الشعب) الكردية على مشارف مدينة عفرين.
وذكرت فضائية (روسيا اليوم) اليوم الأحد، أن عناصر من الجيش الحر سيطرت على (الفوج 135 قوات خاصة) التابع لـ (وحدات حماية الشعب) ومقر الفوج الواقع على بعد كيلومترين شمال شرق عفرين، مشيرة إلى أن مقر الفوج كان يستخدم كمركز للقوات الأمريكية التى تقدم تدريبات عسكرية لعناصر وحدات الشعب الكردية غرب نهر الفرات.
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