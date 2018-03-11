video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الجيش الحر" يسيطر على كبرى القواعد العسكرية للأكراد بعفرين السورية

الأحد، 11 مارس 2018 07:52 م
"الجيش الحر" يسيطر على كبرى القواعد العسكرية للأكراد بعفرين السورية جانب من العنف فى عفرين السورية _صورة أرشيفية





دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

سيطر "الجيش السورى الحر"، على كبرى القواعد العسكرية التابعة لـ (وحدات حماية الشعب) الكردية على مشارف مدينة عفرين.

وذكرت فضائية (روسيا اليوم) اليوم الأحد، أن عناصر من الجيش الحر سيطرت على (الفوج 135 قوات خاصة) التابع لـ (وحدات حماية الشعب) ومقر الفوج الواقع على بعد كيلومترين شمال شرق عفرين، مشيرة إلى أن مقر الفوج كان يستخدم كمركز للقوات الأمريكية التى تقدم تدريبات عسكرية لعناصر وحدات الشعب الكردية غرب نهر الفرات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "ميليشيات أردوغان حرامية فراخ".. الجيش الحر: غنائم المعركة مع الأكراد

فصائل بالجيش الحر تعلن مقاطعة مؤتمر سوتشى لتسوية الأزمة السورية

موسكو: قلقون من تحرك "الجيش الحر" بحرية فى المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش"

الجيش الحر

كبرى القواعد العسكرية

الأكراد

عفرين السورية

سوريا




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة