الجيش التركى يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستانى شمالى العراق







وكالات الأنباء

أعلن الجيش التركى، أن مقاتلاته دمرت 18 هدفاً لحزب العمال الكردستانى فى غارات جوية على مناطق يتواجد بها الأكراد شمالى العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت رئاسة الأركان التركية فى بيان لها، اليوم الأحد، 11 مارس، "تم تدمير 18 هدفاً لحزب العمال الكردستانى فى غارات جوية نفذت فى العاشر والحادى عشر من مارس الجارى على مناطق هاكورك والزاب ومتينا وأفاشين شمالى العراق".

وأوضح البيان، أن "الغارات قد استهدفت مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات من الأراضى العراقية على القواعد العسكرية التركية الموجودة بالقرب من الحدود العراقية".

وينفذ الجيش التركى عمليات جوية وبرية ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين شمالى العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضى العراقية.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس السبت، أن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.