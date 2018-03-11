video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش التركى يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستانى شمالى العراق

الأحد، 11 مارس 2018 11:40 ص
الجيش التركى يدمر أهدافا لحزب العمال الكردستانى شمالى العراق قوات الجيش التركى





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلن الجيش التركى، أن مقاتلاته دمرت 18 هدفاً لحزب العمال الكردستانى فى غارات جوية على مناطق يتواجد بها الأكراد شمالى العراق، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت رئاسة الأركان التركية فى بيان لها، اليوم الأحد، 11 مارس، "تم تدمير 18 هدفاً لحزب العمال الكردستانى فى غارات جوية نفذت فى العاشر والحادى عشر من مارس الجارى على مناطق هاكورك والزاب ومتينا وأفاشين شمالى العراق".

وأوضح البيان، أن "الغارات قد استهدفت مسلحين كانوا يخططون لشن هجمات من الأراضى العراقية على القواعد العسكرية التركية الموجودة بالقرب من الحدود العراقية".

وينفذ الجيش التركى عمليات جوية وبرية ضد مسلحى حزب العمال الكردستانى، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين شمالى العراق وذلك بذريعة تعرضه لهجمات من الأراضى العراقية.

وكان وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أعلن، أمس السبت، أن تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع الحكومة العراقية لتطهير المناطق العراقية القريبة من الحدود التركية من الإرهابيين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش التركى يدخل أطراف مدينة جنديرس غرب حلب السورية

الجيش التركى يسيطر على قريتين فى مدينة عفرين بشمال سوريا

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة