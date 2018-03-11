الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا







عمان (أ ش أ)

أعلن الجيش الأردنى، اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات فى المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وصرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكرى ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

وأضاف المصدر - بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - أنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، بعد مشاهدة عدة مركبات حاولت الإقتراب من الأراضى الأردنية، ما أدى إلى تراجعها باتجاه العمق السورى، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 4 صناديق تحتوى على 2680 من ذخيرة سلاح كلاشنكوف، و9 أكياس تحوى 951 كف حشيش و28 ألفا و300 قرص مخدر ترامادول، و183 ألفا من حبوب الكبتاجون، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.