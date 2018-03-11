"الجنح" تبدأ اليوم محاكمة متهمين بالنصب على 300 مواطن فى البساتين







كتب على عبد الرحمن

تنظر محكمة جنح البساتين ودار السلام، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة مدير شركة عقارات وزميله "هارب"، فى اتهامهما بالنصب على 300 مواطن، فى القضية رقم 5002 جنح البساتين لسنة 2018.

بدأت القضية بتلقى ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغين من 10 أشخاص، اتهموا فيهما "ح.أ" 68 سنة، مدير عام شركة عقارات، وشريكه بالنصب عليهم من خلال إيهامهم ببيع شقق سكنيه لهم بالتقسيط وبعد سداد المبالغ المالية المطلوبة تهربا منهم عدة سنوات.

تبين من التحريات وأقوال الضحايا، أن المتهم الأول أعلن فى 2009، عبر الصحف والتليفزيون، اعتزام شركته بناء 800 وحدة سكنية، وبيعها بمقدم يتراوح بين 8 و 10 آلاف جنيه، وقسط ربع سنوى 1500 جنيه، لمدة 8 سنوات، ودفعة استلام 25 ألف جنيه، مع تسليم الوحدات السكنية للمشترين فى 2012.

وأكد الضحايا بأنهم بالفعل حجزوا وحوالى 290 آخرون، الشقق المعلن عنها وسددوا المقدم وكامل الأقساط وعندما حل 2012 لم يتسلموا الوحدات وفى كل مرة يطالبون بتسليمها لهم يتحجج المتهمين بحجج واهية كارتفاع ثمن مواد البناء وظروف البلد الأمنية عقب الثورة، ما دفعهم لتحرير محضر ضد الشركة.

بإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوة القبض على المتهم الأول وبمواجهته أكد أنه بالفعل قام، وشريك له، يدعى "م.ف"، ببناء عدد من الوحدات السكنية وتعثرا فى بناء الباقى ما تسبب فى تأخير تسليم الشقق لمستحقيها.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحسبه وضبط وإحضار شريكه قبل إحالتهما لمحكمة الجنح.