الجنايات تجدد حبس 18 شخصا 45 يوما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"الأحد، 11 مارس 2018 03:48 م
المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تجديد حبس 18 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش ولاية سيناء"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة، والتخطيط لخطف وقتل ضباط الشرطة، والتعدى على الممتلكات العامة.
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