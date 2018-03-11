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الجامعة العربية تنظم غدا احتفالا بيوم التراث الثقافى العربى

الأحد، 11 مارس 2018 01:47 م
الجامعة العربية تنظم غدا احتفالا بيوم التراث الثقافى العربى جامعة الدول العربية





القاهرة (أ ش أ)
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تحتفل جامعة الدول العربية "قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الثقافة" بيوم التراث الثقافي العربى، غدا بمقر الأمانة العامة.

ويأتي هذا الاحتفال تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر في دورته العادية (145)، بتاريخ 11 مارس 2016، ويحضر الاحتفال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور مصطفى وزيري- أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

ويصاحب الاحتفال معرض للتراث الثقافي العربي مقدم من الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات العربية والدولية المعنية بالتراث، ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (اسيسكو)، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (أرسيكا) - استانبول، المعهد الثقافي الافريقي العربي، والجهاز القومي للتنسيق الحضارى، والجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، وكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق بجمهورية مصر العربية.

ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى إحياء التراث الثقافى العربى وإظهار قيمته التى تكمن فى بناء الحضارة والقيم الإنسانية والاعتزاز بالماضى ومحاربة التشويه الذى استهدف التاريخ والحضارة العربية، وكذلك خلق التواصل بين الأجيال والتشجيع على الإبداع من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

 


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