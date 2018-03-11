التنظيمات الإرهابية تستهدف بالهاون ممر خروج المدنيين فى الغوطة الشرقية

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بقذيفة هاون الممر الآمن المحدد لخروج المدنيين المحاصرين من قبل الإرهابيين فى الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفادت الوكالة، بأن تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية فى الغوطة الشرقية واصلت منع المدنيين لليوم الـ13 على التوالى من الخروج عبر الممر الآمن الذى حدده الجيش السورى والجهات المعنية فى مخيم الوافدين على أطراف الغوطة، مضيفة أن سيارات الإسعاف والنقل العامة تقف منذ الساعة التاسعة صباحا فى مخيم الوافدين بانتظار خروج المدنيين خلال فترة التهدئة التى تنتهى عند الساعة 2 ظهرا لنقلهم الى مركز الإقامة المؤقتة فى الدوير بريف دمشق.

فى سياق متصل، كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، عن إحباط هجوم بطائرات دون طيار مفخخة،استهدف قاعدة حميميم العسكرية الروسية فى سوريا، وفقا لما نقلته قناة (سكاى نيوز) عن المرصد السورى، وكان هجوم مماثل ضرب المطار فى يناير الماضى، مما أسفر عنه تدمير عدد من الطائرات الحربية الروسية.