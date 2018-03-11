التموين: نسعى لزيادة الإنتاج القومى من التجارة الداخلية لـ21% خلال 3 سنوات







كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

أكد الدكنور إبراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن حجم التجارة الداخلية يمثل17% من الناتج القومى، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات لـ21%.

وأضاف الدكتور إبراهيم العشماوى، خلال انعقاد ورشة عمل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية من خلال 5 أنماط منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع، لافتا إلى أن هناك خريطة للفرص الاستثمارية المستهدفة فى المحافظات لتنفيذها خلال 3 سنوات مقبلة لتحديد منطقتين لوجستين و2 سوق تجارى فى كل محافظة و10 مراكز تجارية بمساحات مختلفة.