video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تعقد ورشة عمل للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات فى تنمية التجارة الداخلية

الأحد، 11 مارس 2018 01:00 ص
التموين تعقد ورشة عمل للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات فى تنمية التجارة الداخلية على المصيلحي وزير التموين





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية،اليوم الأحد، ورشة عمل بالتنسيق مع العديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان وقناة السويس والزقازيق، لبحث دور التجارة الداخلية فى الاقتصاد القومى، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
وتستعرض ورشة العمل المقترحات لتنمية منظومة التجارة الداخلية من خلال أساتذة الجامعات كلا فى محافظته والمساعدة فى تقييم النماذج المطروحة للاستثمار فى كل محافظة.
 
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه جارى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم تطوير كافة المنافذ والفروع فى مدة 3 سنوات، ولكن يتم العمل حاليًا من أجل الانتهاء من عمليات التطوير خلال عامين فقط، بدلًا من 3 سنوات، بهدف تقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر حصولهم على السلع والمنتجات من هذه الفروع.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التموين للبرلمان: اتخاذ جميع الاجراءات لحماية البسطاء من جشع التجار

التموين

المصيلحى

النجارة الداخلية




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة