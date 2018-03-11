التموين تعقد ورشة عمل للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات فى تنمية التجارة الداخلية







كتب مدحت وهبة

يعقد جهاز تنمية التجارة الداخلية،اليوم الأحد، ورشة عمل بالتنسيق مع العديد من الجامعات المصرية، ومنها جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وحلوان وقناة السويس والزقازيق، لبحث دور التجارة الداخلية فى الاقتصاد القومى، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أساتذة الجامعات من أجل تنمية التجارة الداخلية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتستعرض ورشة العمل المقترحات لتنمية منظومة التجارة الداخلية من خلال أساتذة الجامعات كلا فى محافظته والمساعدة فى تقييم النماذج المطروحة للاستثمار فى كل محافظة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه جارى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم تطوير كافة المنافذ والفروع فى مدة 3 سنوات، ولكن يتم العمل حاليًا من أجل الانتهاء من عمليات التطوير خلال عامين فقط، بدلًا من 3 سنوات، بهدف تقديم خدمات جيدة للمواطنين عبر حصولهم على السلع والمنتجات من هذه الفروع.