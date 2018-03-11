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"التعليم" وسفارة بلجيكا بالقاهرة تطلقان حملة "العيش مع أشخاص مختلفة"

الأحد، 11 مارس 2018 08:59 م
"التعليم" وسفارة بلجيكا بالقاهرة تطلقان حملة "العيش مع أشخاص مختلفة" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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زار اليوم الأحد، الممثل البلجيكى باسكال دوكين، الحاصل على جائزة النخلة الذهبية فى مهرجان كان السينمائى فى عام 1996، وهو أيضا موسيقى ورسام بالرغم من إصابته بمتلازمة داون، المدرسة الفرنسية الرسمية للغات التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، وذلك من خلال حملة توعية عنوانها "العيش مع أشخاص مختلفة".

وقالت الوزارة فى بيان لها، أنه تم تعريف عام 2018 بأنه العام المخصص لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، مضيفة أن هذه الزيارة تهدف إلى تنمية روح الاندماج والتعاون مع الأشخاص المختلفين وخصوصًا ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على مفهوم احترام اختلافات كل شخص، وذلك فى عدد من المدارس المصرية الناطقة باللغة الفرنسية، بحضور سيبيل دى كارتيه ديف سفيرة بلجيكا بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة، أن الزيارة تضمنت عدة أنشطة منها عروض موسيقية للطلاب وعرض للبالية، وكذا عرض مستوحى من الفلكولور البلجيكى.

وفى سياق متصل سيقدم باسكال عرضًا مع أطفال مدرسة (أوازيس المعادى) ويفتتح قاعة باسمه فى المدرسة.


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