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"التعليم" توجه المديريات بالبدء فى التعاقد لتوريد التغذية المدرسية اليوم

الأحد، 11 مارس 2018 12:00 ص
"التعليم" توجه المديريات بالبدء فى التعاقد لتوريد التغذية المدرسية اليوم طارق شوقى وزير التربية والتعليم





كتب محمود طه حسين
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توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية اليوم، للبدء فى إجراءات التعاقد لتوريد التغذية المدرسية للطلاب بمرحلتى رياض الأطفال والابتدائية .
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إنتاج وتوزيع الوجبات المدرسية يتم من خلال عدة  جهات من بينها وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمى، بالإضافة إلى الشركات التى تم مراجعتها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد مراجعة مناقصات كل هذه الشركات من حيث التعاقدات والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بعملية التغذية المدرسية.
 
وأوضحت أنه تم استثناء شركات كثيرة من هذه المنظومة لعدم صلاحيتها وعدم تطبيق شروط السلامة.
 
 

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