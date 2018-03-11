التحقيق مع عاملة بتهمة هتك عرض طفلة داخل حمام حضانة بالقطامية







كتب كريم صبحى

تباشر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع عاملة بتهمة هتك عرض طفلة داخل حضانة مسجد بالقطامية.

وتمكنت مباحث شرطة القطامية من القبض على سيدة بتهمة هتك عرض طفلة 4 سنوات داخل حمام إحدى الحضانات بمسجد النور، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البداية بتلقى الرائد محمد كمال رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من مواطن بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة فى جسدها.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على سيدة تعمل بالحضانة قامت بهتك عرض الطفلة داخل حمام الحضانة، وتبين أن المجنى عليها تعانى من مرض نفسى، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.