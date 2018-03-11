التحقيق مع عاملة بتهمة هتك عرض طفلة داخل حمام حضانة بالقطامية

التحقيق مع عاملة بتهمة هتك عرض طفلة داخل حمام حضانة بالقطاميةالأحد، 11 مارس 2018 09:10 م
هتك عرض - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع عاملة بتهمة هتك عرض طفلة داخل حضانة مسجد بالقطامية.
وتمكنت مباحث شرطة القطامية من القبض على سيدة بتهمة هتك عرض طفلة 4 سنوات داخل حمام إحدى الحضانات بمسجد النور، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
البداية بتلقى الرائد محمد كمال رئيس مباحث قسم شرطة القطامية من مواطن بإصابة ابنته بنزيف ناتج عن إصابات بأماكن حساسة فى جسدها.
وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على سيدة تعمل بالحضانة قامت بهتك عرض الطفلة داخل حمام الحضانة، وتبين أن المجنى عليها تعانى من مرض نفسى، وتم عمل محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
منين نجيب الصبر؟
طب لما هى تعانى من مرض نفسى ساكتين عليها وبتشغلوها فى محال الاطفال لية يجب معاقبة مسئولين الحضانة
هى كدة هتطلع من الموضوع زى الشعرة من العجين --هيجى محامى ويطالب بعرضها على الطب الشرعى ومن ثم على الاطباء النفسيين ويطلع التقرير يفيد عدم مسئوليتها عما تفعلة --ولا عزاء للطفلة الضجية --انا عاوز بس اعرف انتوا عرفتوا منين بأنها تعانى من مرض نفسى وكيف تبين هذا قبل توقيع الكشف عليها وبيان حقيقة مرضها من عدمة