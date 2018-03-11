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البيت الأبيض يوسع فريق قانون ترامب القانونى مع استمرار تحقيقات روبرت مولر

الأحد، 11 مارس 2018 01:28 م
البيت الأبيض يوسع فريق قانون ترامب القانونى مع استمرار تحقيقات روبرت مولر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البيت الأبيض قد تواصل مع أحد المحامين المخضرمين فى واشنطن وله خبرة فى مساعدة الرؤساء الذين يواجهون تحقيقات لمعرفة ما إذا كان سينضم للفريق القانونى الذى يساعد الرئيس ترامب فى التعامل مع تحقيق المدعى الخاص روبرت مولر فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن إيمت فلود، الشريك فى شركة ويليامز وكونولى القانونية، التقى الأسبوع الماضى فى المكتب البيضاوى مع ترامب لمناقشة العرض. وقال المصدر إن المناقشات كانت أولية.

 

وكان تاى كوب محامى البيت الأبيض الذى يقود تعامل ترامب مع التحقيق، يتنبأ بأن هذا التحقيق الذى يجريه روبرت مولر قد انتهى تقريبا. وتنبأ أنه سينتهى بنهاية أعياد الميلاد أو مع بداية العام الجديد. لكن التواصل مع فلود يعد إشارة على أن البيت الأبيض يعترف أن التحقيق سيستمر على الأرجح لوقت ما.

 

وكان كوب قد قال إنه ليس لديه خطط وشيكة للرحيل، لكنه قال للرئيس دائما إنه يرى أن المهمة مؤقتة وستسمر لحين إكمال عمله. وقال إن عمله سينتهى عندما  تكتمل مقابلة الرئيس ويتم مقابلة كل شهود البيت الأبيض مع فريق المحقق الخاص. والبيت الأبيض يتفاوض حاليا مع مولر بشأن مقابلة محتملة مع الرئيس.

 

ورفض كل من كوب وفلاد التعليق على الأمر. وقال أحد مستشارى البيت الأبيض إنه هناك دراسة لتعين فلود كمستشار قانونى للبيت الأبيض.


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