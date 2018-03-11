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البرلمان الصينى يصوت على قانون يسمح لـ"شى جين بينج" البقاء رئيسا مدى الحياة

الأحد، 11 مارس 2018 08:17 ص
البرلمان الصينى يصوت على قانون يسمح لـ"شى جين بينج" البقاء رئيسا مدى الحياة الرئيس الصينى شى جين بينج





أ ف ب
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يصوت البرلمان الصينى، الأحد، على مشروع قانون يتيح لـ"شى جين بينج"، الذى يطمح إلى البقاء على رأس الدولة بعد 2023، الاستمرار فى رئاسة البلاد مدى الحياة.

وسيصوت أعضاء الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم نحو 3 آلاف فى جلسة مغلقة، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا، عمليًا على تعديل دستورى يلغى المادة التى تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كل منها 5 سنوات.

ويتوقع أن يسمح التصويت الذى سيشارك فيه نواب تم اختيارهم بدقة، بالحصول بسهولة على أغلبية الثلثين، وقال الخبير فى الشئون الصينية جان بيار كابيستان، من الجامعة المعمدانية فى هونج كونج، إن الجمعية الوطنية الشعبية لم تصوت يومًا ضد أى نص.

وكان عدد الولايات الرئاسية حدد باثنتين فى دستور 1982 فى عهد دينج شياوبينج لتجنب أى عودة للحكم الديكتاتورى لعهد ماو تسى تونج (1949-1976)، فيما رأى الخبير السياسى هوا بو - الذى يقيم فى بكين - أن بعض النواب المتمسكين بإصلاحان دينج شياوبينج، يعتقدون أن هذا التعديل هو عودة إلى الوراء، وأضاف قد يصوت هؤلاء ضد مشروع القانون أو يمكن أن يمتنعوا عن التصويت.

وسيسمح التعديل الدستورى بإدراج فكر "شى جين بينج" فى الدستور، وكذلك الدور القيادى للحزب الشيوعى الصينى فى مادته الأولى، ومنذ توليه قيادة الحزب الشيوعى الصينى فى نهاية 2012 ثم رئاسة الدولة مطلع 2013، عزز "شى" سلطة النظام، وقد صدر قانون يقمع بقسوة أى معارضة على الأنترنت، وصدرت أحكام قاسية بالسجن على مدافعين عن حقوق الإنسان.


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