البحث عن 5 مشتبه بهم بعد الاعتداء على مسجد بألمانيا







برلين (أ ف ب)

قالت الشرطة والسلطة القضائية، السبت، أن البحث جار عن 5 مطلوبين بتهمة "محاولة القتل"، وذلك بعد حريق متعمد اندلع بمسجد بجنوب المانيا.

واندلعت النيران بمسجد فى لاوفن بشمال شتوتغارت، بحسب بيان مشترك لمكتب مدعى عام شتوتغارت وشرطة هايلبرون، وأشار البيان إلى لأن "مجهولين ألقوا العديد من قنابل المولوتوف عبر نافذة" المسجد الذى كان الإمام نائما بداخله.

وقد تمكن الإمام الذى لم يصب بجروح، من أن يخمد بنفسه الحريق الذى لم يتسبب بأضرار مادية، والمحققون الذين فتحوا تحقيقا فى "محاولة القتل" يعتقدون ان "خمسة اشخاص على الاقل" شاركوا بالهجوم، وفق ما اضاف البيان.

كما يبحث المحققون فى احتمال وجود دافع عنصرى او كراهية للمسلمين، وقد ادانت الجالية التركية فى المانيا السبت "جريمة لا انسانية" و"عملا ارهابيا لا يهدد البشر بشكل مباشر فحسب، بل يقوض أسس مجتمعنا".

فى عام 2017، حصل 950 اعتداء على المسلمين او على اماكن ذات صلة بالجالية الاسلامية فى المانيا واصيب ثلاثة وثلاثون شخصا وفقا لوزارة الداخلية الالمانية.