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"الالتزام البيئى" ينظم مؤتمرا تعريفيا بالغربية لممثلى 75 مصنعاً

الأحد، 11 مارس 2018 11:27 م
"الالتزام البيئى" ينظم مؤتمرا تعريفيا بالغربية لممثلى 75 مصنعاً الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسييرمكتب الالتزام البيئى





كتبت- دانه الحديدى
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نظم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، مؤتمراً تعريفيا لممثلى 75 مصنعاً تابعاً لقطاعات الصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية، وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون مع جمعية مستثمرى محافظة الغربية.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار خطة مكتب الالتزام البيئى الخاصة بتنظيم عدة جولات لزيارة عدد كبير من المحافظات المصرية،  لبحث سبل تطوير ودعم القطاعات الصناعية المختلفة، ومساعدة القطاع الصناعى فى التطوير وتطبيق تكنولوجيا التنمية المستدامة وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع جودة المنتج المصرى وقدرته التنافسية لزيادة العائد الاقتصادى، وذلك من خلال الدعم الفنى والتمويلى المقدم من مكتب الالتزام البيئى للمنشآت الصناعية في مختلف القطاعات.

وأشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المؤتمر شمل عرض الخدمات الفنية المقدمة من مكتب الالتزام البيئى، والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة، بجانب الخدمات التمويلية التى يقدمها المكتب عن طريق القرض الدوار، والذى تم رفعه من 3 ملايين جنيه ليصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.

 


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