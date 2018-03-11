"الاستخبارات الأمريكية": ترامب لن يقدم أى تنازلات لكوريا الشمالية قبيل الحوار مع رئيسها

"الاستخبارات الأمريكية": ترامب لن يقدم أى تنازلات لكوريا الشمالية قبيل الحوار مع رئيسهاالأحد، 11 مارس 2018 07:56 م
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وضع بالفعل شروطا مسبقة للقائه مع الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، وأنه لن يقدم أى تنازلات قبل إجراء هذا اللقاء.
وأضاف بومبيو- فى تصريح نقلته شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية - أنه يجب على "كيم" إيقاف الاختبارات النووية والتحاور بشأن نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.
وأوضح أن أمريكا لن تخفف العقوبات على كوريا الشمالية أو تقدم أى تنازلات قبل إجراء تلك الحوارات وتقديم زعيم كوريا الشمالية دليلا كاملا ومثبتا ولا رجعة فيه على إيقاف التجارب النووية.
وأعلن ترامب - مؤخرا - أنه على استعداد لقبول دعوة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون بعقد لقاء بينهما؛ ما أثار الكثير من الجدل داخل وخارج إدارته.
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