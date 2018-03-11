"الإعلاميين" تصدر طابع دمغة بشعار النقابة.. وتخطر الفضائيات لتوفيق أوضاع عامليها

"الإعلاميين" تصدر طابع دمغة بشعار النقابة.. وتخطر الفضائيات لتوفيق أوضاع عامليهاالأحد، 11 مارس 2018 05:24 م
حمدى الكنيسى رئيس نقابة الاعلاميين
كتب محمد السيد
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أعلن حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، عن اصدار طابع دمغة يحمل شعار النقابة طبقاً للقانون 93 لسنة 2016 ، الذى ألزم فى المادة "51 " لصق دمغة النقابة على الأوراق والطلبات والمستندات والعقود والشكاوى التى تقدم لمجلس الإدارة والشهادات التى تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.
وأكد الكنيسى فى بيان له، أن النقابة أرسلت خطابات بعلم الوصول إلى جميع الإذاعات والقنوات الفضائية للتقدم للنقابة بأوراق من يعملون لديها فى الشُعب التالية : " تقديم البرامج – الإخراج – الإعداد – التحرير – المراسلة الإعلامية "، الواردة بقانون النقابة، لفحص أوراقهم، متابعا:" ومن تنطبق عليه شروط القيد بجداول النقابة يُقيد إعلامياً ويحق له مزاولة المهنة، وبالنسبة لمن لا تنطبق عليه الشروط يتحتم عليه الحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة من النقابة، حيث يحظُر القانون ممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بمزاولة المهنة، علماً بأن الإذاعات والقنوات تُعد شريكاً فى المسئولية فى حالة عدم الالتزام بذلك".
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