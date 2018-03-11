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و1.1 مليون مدرس..

الإحصاء:22.5 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعى عام 2016/ 2017 بزيادة 2.7%

الأحد، 11 مارس 2018 11:45 ص
الإحصاء:22.5 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعى عام 2016/ 2017 بزيادة 2.7% 22.5 مليون طالب بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2016/ 2017





كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعى، بلغ عددهم لعام 2016- 2017، نحو 22.5 مليون تلميذ، مقابل 21.9 مليون تلميذ عام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 2.7 % من إجمالى التلاميذ.

 

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2016/2017 "، أن هناك 62.5 ألف مدرسة ومعهد أزهرى عام 2016/2017، مقابل 61.7 ألف مدرسة ومعهد أزهرى عام 2015/2016، بزيادة بلغت نسبتها 1.4%.

 

وتضمنت النشرة الإحصائية، عدد من المؤشرات الأخرى، حول مرحلتى ( التعليم الأساسى، الثانوى)، وكذلك الانفاق على التعليم ونسبة الأمية للعام الدراسى 2016/ 2017.
 

وتمثلت تلك المؤشرات الهامة فى:
 

- وجود 1.161 مليون مدرس عام 2016/2017، مقابل 1.160 مليون مدرس عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.1%، من إجمالى المدرسين.

11.3  ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائى بالتربية والتعليم، 665 معهدا بالتعليم الأزهرى.

- 1.3 مليون تلميذ بمرحلة ماقبل الابتدائى بنسبة 5.8 % ( منهم 1.2 مليون تلميذا بنسبة 6.0% بالتربية والتعليم، و 62.4 ألف تلميذا بنسبة 3.4% بالتعليم الأزهرى)، من إجمالى المراحل التعليمية.

-49.6  ألف مدرس بمرحلة ماقبل الابتدائى ( منهم  45.7 ألف مدرس بنسبة 4.6 % بالتربية والتعليم ، و 3.9 ألف مدرس بنسبة 2.3 % بالتعليم الأزهرى)، من إجمالى المراحل التعليمية.

-18  ألف مدرسة بالتعليم الابتدائى بالتربية والتعليم، و3.6 ألف معهدا بالتعليم الأزهرى عام 2016/2017 .12 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية بنسبة 53.5% ( منهم 11.1 مليون تلميذ بنسبة 53.7 % بالتربية والتعليم، و 937.3 ألف تلميذ بنسبة 51.6 % بالتعليم الأزهرى ) من إجمالى المراحل التعليمية.

496.7 ألف مدرس بالمرحلة الابتدائية ( منهم 420.8 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 42.4 %، و 75.8 ألف مدرس بنسبة 44.8 % بالتعليم الأزهرى) من إجمالى المراحل التعليمية.

 - 5 آلاف مدرسه بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم، ولا يوجد تعليم مجتمعى بالأزهر.

123.7  ألف تلميذ بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بنسبة 0.6%، من إجمالى المراحل التعليمية.

8.4  ألف مدرس بالتعليم المجتمعى بالتربية والتعليم بنسبة 0.7% من إجمالى المراحل التعليمية.

11.7  ألف مدرسة بالتعليم الإعدادى بالتربية والتعليم، و 3.3 ألف معهد بالتعليم الأزهرى.

- 5.1 مليون تلميذ بالمرحلة الاعدادية بنسبة 22.8 % (منهم 4.7 مليون تلميذاً بنسبة 22.9% بالتربية والتعليم، و 400.9 ألف تلميذ بنسبة 22.1% بالتعليم الأزهرى ) من إجمالى المراحل التعليمية.

 

كما تضمنت النشرة أيضاً الإشارة للبيانات التالية:
 

298.9  ألف مدرس بالمرحلة الإعدادية ( منهم 253.9  ألف مدرس بالتربية والتعليم  بنسبة 25.6 %، و 44.9 ألف مدرس بنسبة 26.6% بالتعليم الأزهرى ) من إجمالى المراحل التعليمية.

3.3  ألف مدرسة بالتعليم الثانوى العام بالتربية والتعليم، و 2.2 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى.

-2  مليون تلميذ بمرحلة الثانوى العام بنسبة 9.0 % ( منهم 1.6 مليون تلميذ بنسبة 8.0 % بالتربية والتعليم ، و 391.1 ألف تلميذ بنسبة 21.5 % بالتعليم الأزهرى ) من إجمالى المراحل التعليمية.

2.2  ألف مدرسة التعليم الفنى (منهم 1.1 ألف مدرسة بالتعليم الصناعى، و 841 مدرسة بالتعليم التجارى، 241 مدرسة بالتعليم الزراعى).

- 1.8 مليون تلميذ بالتعليم الثانوى ألفنى بنسبة 8.0% من اجمالى المراحل التعليمية ( منهم  877.6 ألف تلميذ بنسبة 48.9% بالتعليم الصناعى، 705.2 ألف تلميذ بنسبة 39.3 % بالتعليم التجارى ( عام ــ فندقى )، 210.4 ألف تلميذ بنسبة 11.7% بالتعليم الزراعى ) من إجمالى التعليم الثانوى الفنى.

-642.6  ألف تلميذ بالتعليم التجارى العام بنسبة 91.1%، التعليم الفندقى 62.6 ألف تلميذ بنسبة 8.9 % من إجمالى التعليم التجارى.

-148.5  ألف مدرس بالتعليم الثانوى الفنى ( منهم 95.1 ألف مدرس بالتعليم الصناعى بنسبة 64.0 % ، 39.7 ألف مدرس بالتعليم التجارى بنسبة 26.7 %، 13.7 ألف مدرس بالتعليم الزراعى بنسبة 9.3% ) من إجمالى مدرسين التعليم الفنى.

946 - مدرسة بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم ولايوجد تربية خاصة بالأزهر.

-38.8  ألف تلميذ بالتربية الخاصة  بنسبة 0.2% من إجمالى المراحل التعليمية.

- 9.7 ألف مدرس بالتربية الخاصة بالتربية والتعليم بنسبة 0.2 %.

- 125عدد معاهد القراءات بالأزهر عام 2016/2017 ولايوجد قراءات بالتربية والتعليم .

 

واشتمل بيان جهاز الإحصاء على: 
 

- 25 ألف تلميذ بالقراءات بنسبة 0.1 % من إجمالى المراحل التعليمية.

- 2.2 ألف مدرس بالقراءات بالأزهر بنسبة 0.2 %.

- 4.2 مليون تلميذ إجمالى الناجحين بالشهادات العامة ( منهم 3.8 مليون تلميذ بنسبة 91.5 % بالتربية والتعليم ، و 356.6 ألف تلميذ بنسبة 8.5 % بالتعليم الأزهرى .

- 1.7 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الإبتدائية بنسبة 40.8 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.6 مليون تلميذ بنسبة 91.2 % بالتربية والتعليم، 150.1 ألف تلميذ بنسبة 8.8 % بالتعليم الأزهرى ).

- 15.5 ألف تلميذ اجمالى الناجحين بالتعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) بنسبة 0.4 % من إجمالى الناجحين.

- 1.5 مليون تلميذ اجمالى الناجحين فى الشهادة الإعدادية بنسبة 35.5 % من اجمالى الناجحين ( منهم 1.4 مليون تلميذ بنسبة 92.4 % بالتربية والتعليم ، 112.5 ألف تلميذ بنسبة 7.6% بالتعليم الأزهرى ).

- 530.3 ألف تلميذ إجمالى الناجحين فى الشهادة الثانوية العامة بنسبة 12.7% من اجمالى الناجحين (منهم 439.2 ألف تلميذ بنسبة 82.8 % بالتربية التعليم، 91.1 ألف تلميذ بنسبة 17.2% بالتعليم الأزهرى).

- 3 آلاف تلميذ اجمالى الناجحين بالقراءات بنسبة 0.1% من إجمالى الناجحين بالشهادات العامة.

- 229.9 ألف اجمالى خـــريجى التعليم الثانوى الصناعى بنسبة 5.5 % ، 154.1 ألف خريج بنسبة 3.7 % بالثانوى التجارى العام ، 16.6ألف خريج بالثانوى الفندقى بنسبة 0.4 % ، 43 ألف خريج بالثانوى الزراعى بنسبة 1.0 % من إجمالى الناجحين بالمراحل التعليمية.

 

نسب التسرب من مراحل التعليم 
 

- 0.5% نسبة التسرب فى المرحلة الإبتدائية.

- 4.1% نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية. 

- 95.3 % معدل الانتقال من المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

- 38.4% معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام، و 42.7% بالتعليم الفنى.

- 58.3% نسبة الناجحين فى الشعبة العلمية 41.7 % نسبة الناجحين فى الشعبة الأدبية من اجمالى النــاجحين فى المرحلة الثانوية.

- 13.5% نسبة الأمية للسكان "10 سنوات فأكثر" فى الحضر عام 2016، و 17.7% عام 2017.

- 25.2% نسبة الأمية للسكان " 10 سنوات فأكثر" فى الريف عام 2016، و 32.2% عام 2017

 

148  ألف مدرس بمرحلة الثانوى ( منهم 105.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.7 %، 42.3 ألف مدرس بنسبة 25.0 % بالتعليم الأزهرى) من إجمالى المراحل التعليمية عام 


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