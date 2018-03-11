الأونروا: 90 دولة تشارك فى مؤتمر المانحين فى روما







رام الله (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامى مشعشع إن تسعين دولة، ستشارك فى مؤتمر المانحين للوكالة، الذى سيعقد منتصف الشهر الجارى فى العاصمة الإيطالية روما.

وأوضح مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الأحد، أن الدعوة لهذا المؤتمر تأتى فى سياق الخطر حيال الوضع المالى للوكالة، وتبعاته على الخدمات التى تقدمها (أونروا) فى جميع مناطق عملها، بعد تقليص الدعم المالى الأمريكى.

ووصف المتحدث باسم (أونروا) المؤتمر بالمفصلى، مشيراً إلى أنه ورغم صعوبة التكهن بنتائجه إلا أن التفاؤل مبنى على المشاركة الواسعة، وثقل الدول التى دعت إليه.