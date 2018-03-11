video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الأمن يخصص أرقام لسرعة التواصل للإبلاغ عن العناصر الإرهابية بالبحر الأحمر

الأحد، 11 مارس 2018 01:58 م
الأمن يخصص أرقام لسرعة التواصل للإبلاغ عن العناصر الإرهابية بالبحر الأحمر محاولات التسلل -ارشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

أصدرت الجهات الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، خطابا موجها لرؤساء مجالس مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، يفيد تخصيص عدة أرقام لسرعة التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو الأماكن المشتبه بتواجدهم فيها.
 
 
وحددت رقم 19039 للتواصل والابلاغ عن محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والاودية الجبلية، كما تم تخصيص أرقام 16039 للتواصل مع الشرطة العسكرية، ورقم 16239 للتواصل مع مركز عمليات المخابرات الحربية.
 
 
وأكد الخطاب على ضرورة وضع الأرقام فى أماكن واضحة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز تشرح كيفية تسلل المتصيدين لحملة ترامب على فيسبوك

القبض على عامل تسلل لفيلا الزعيم عادل إمام بالمنصورية.. تعرف على السبب

البحرالاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ارقام هامه للتواصل

محاولات التهريب




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة