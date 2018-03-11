الأمن يخصص أرقام لسرعة التواصل للإبلاغ عن العناصر الإرهابية بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدرت الجهات الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، خطابا موجها لرؤساء مجالس مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، يفيد تخصيص عدة أرقام لسرعة التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو الأماكن المشتبه بتواجدهم فيها.

وحددت رقم 19039 للتواصل والابلاغ عن محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والاودية الجبلية، كما تم تخصيص أرقام 16039 للتواصل مع الشرطة العسكرية، ورقم 16239 للتواصل مع مركز عمليات المخابرات الحربية.

وأكد الخطاب على ضرورة وضع الأرقام فى أماكن واضحة.