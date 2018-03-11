الأمن يخصص أرقام لسرعة التواصل للإبلاغ عن العناصر الإرهابية بالبحر الأحمر

الأمن يخصص أرقام لسرعة التواصل للإبلاغ عن العناصر الإرهابية بالبحر الأحمرالأحد، 11 مارس 2018 01:58 م
محاولات التسلل -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أصدرت الجهات الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، خطابا موجها لرؤساء مجالس مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب، يفيد تخصيص عدة أرقام لسرعة التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن العناصر الإرهابية أو الأماكن المشتبه بتواجدهم فيها.
وحددت رقم 19039 للتواصل والابلاغ عن محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والاودية الجبلية، كما تم تخصيص أرقام 16039 للتواصل مع الشرطة العسكرية، ورقم 16239 للتواصل مع مركز عمليات المخابرات الحربية.
وأكد الخطاب على ضرورة وضع الأرقام فى أماكن واضحة.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة