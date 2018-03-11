الأمن الروسى يحبط هجوم لأعضاء خلية إرهابية بمنطقة "ساراتوف"







موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عن إحباط هجمة إرهابية من قبل أعضاء خلية إرهابية فى منطقة ساراتوف الروسية.

وذكر جهاز الأمن الفدرالى - فى بيان اليوم الأحد، أنه تمكن من منع هجمة إرهابية جرى التخطيط لها من قبل أعضاء خلية إرهابية سرية فى منطقة ساراتوف.

وأشار البيان إلى أنه أثناء محاولة إلقاء القبض على هذه الخلية اليوم أبدى عناصرها مقاومة مسلحة ضد عناصر الأمن، ولذلك وتمت تصفيتهم خلال الاشتباك.. موضحا أنه خلال تفتيش مكان الحادث تم العثور على الأسلحة المستخدمة من قبل الإرهابيين، وهي مسدسات وقنبلة يدوية من صناعة يدوية وعبوة ناسفة بقوة مكافئة لحوإلى 3 كيلوجرامات من مادة (تى إن تى) مزودة بشظايا زجاج.