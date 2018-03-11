الأزهر يدين إضرام مجهولين النار فى مسجد بالعاصمة الألمانية







كتب لؤى على

أدان الأزهر الشريف، إضرام مجهولين النار فى مسجد "قوجة سنان" في منطقة رينكندورف بالعاصمة الألمانية برلين.

وحذر الأزهر فى بيان له، من أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البغيضة، التى تنتهك حرمة بيوت العبادة، تسهم في نشر الكراهية والعنصرية فى المجتمعات .

وطالب الأزهر بضرورة حماية دور العبادة من أى اعتداء واحترام قدسيتها وتوفير المناخ الآمن لأداء الشعائر الدينية.