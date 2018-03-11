video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:50 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يدين إضرام مجهولين النار فى مسجد بالعاصمة الألمانية

الأحد، 11 مارس 2018 06:05 م
الأزهر يدين إضرام مجهولين النار فى مسجد بالعاصمة الألمانية الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر





كتب لؤى على
إضافة تعليق

أدان الأزهر الشريف، إضرام مجهولين النار فى مسجد "قوجة سنان" في منطقة رينكندورف بالعاصمة الألمانية برلين.

وحذر الأزهر فى بيان له، من أن مثل هذه الأعمال الإجرامية البغيضة، التى تنتهك حرمة بيوت العبادة، تسهم في نشر الكراهية والعنصرية فى المجتمعات .

وطالب الأزهر بضرورة حماية دور العبادة من أى اعتداء واحترام قدسيتها وتوفير المناخ الآمن لأداء الشعائر الدينية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتى الجمهورية ينعى استشهاد ضابط صف ومجند من أبطال القوات المسلحة بسيناء

رئيس جامعة الأزهر: الاعتقاد بأن جامعتنا قاصرة على تدريس علوم الدين خاطئ (صور)

اضرام النار

مسجد قوجة سنان

منطقة رينكندورف بالعاصمة الالمانية برلين

الازهر الشريف




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة