افتتاح 3 مدارس للتمريض بمستشفيات الصحة النفسية بـ 3 محافظات العام الدراسى المقبل







أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية، افتتاح 3 مدارس للتمريض "بنين" بمستشفيات الصحة النفسية بمحافظات المنيا وبورسعيد والشرقية، ببداية العام الدراسى الجديد.



وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم افتتاح عيادة للتشخيص المزدوج للسيدات بمستشفى العباسية، كما تم تشغيل قسم الرعاية النهارية بمستشفى المطار للصحة النفسية، لافتة إلى أنه تم تشغيل خدمات الخط الساخن للإدمان بمستشفى العزازى ومركز شبرا قاص.



وأضافت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم إدخال نظام الباركود لتسجيل مرضى الإدمان لسهولة استرجاع بيناتهم، ولتلافى وجود أخطاء عند الإدخال، كما تم إدخال مستشفى العزازى بالشرقية ضمن مستشفيات "برنامج المرصد القومي للمخدرات" ليصل عددهم الى 16 مستشفى حتى الآن وهم العباسية وحلوان والمطار والخانكة وبنها وشبين الكوم وطنطا وشبرا قاص والمعمورة وعباس حلمى وبورسعيد والمنيا وأسيوط وأسوان والدميرة، والعزازى.



وأشارت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية إلى الانتهاء من تنظيم 19 دورة تدريبية للعاملين بالفرق الطبية من أطباء وتمريض وإدارين، خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى فبراير 2018، لافته إلى أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات لوضع جدول شهرى لتدريب الطلاب ، كما تم إنشاء مكتبة إلكترونية تجمع كل الأبحاث التى تشرف عليها الأمانة لكى تكون متاحة للباحثين.



وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة منن أنه تم تنظيم عدة حملات فى اطار بروتوكول التعاون مع صندوق مكافحة الادمان والتعاطي لدى العاملين بالمصالح الحكومية بكل من الشئون الاجتماعية ونوادي الشمس والصيد والزهور والسكة الحديد بالاضافة الى مستشفى الزهور، كما تم المشاركة في حملات الكشف عن المخدرات لدى العاملين بمستشفيات الامانة وسائقي حافلات المدارس بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة والاسماعيلية.