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افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى السادس بجامعة بنى سويف

الأحد، 11 مارس 2018 06:18 م
افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى السادس بجامعة بنى سويف أفتتاح فاعليات الأسبوع البيئي السادس بجامعة بني سويف





بنى سويف :هانى فتحى
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افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع البيئى السادس لجامعة بنى سويف، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة.

أكد الدكتور منصور حسن أن إدارة الجامعة، تحرص سنويا على إقامة فعاليات الأسبوع البيئى، والذى يضم العديد من الأنشطة المتنوعة من إقامة المعارض والندوات والمسابقات، مثل الأم المثالية وأجمل كلية والأبحاث البيئية للطلاب إضافة للقوافل الطبية الشاملة.

وافتتح رئيس الجامعة خلال اليوم الأول للأسبوع البيئى معرض فنى للطلاب الموهوبين فنيا بجميع مجالات الفن التشكيلى، تحت إشراف الدكتور محمد ماضى وكيل كلية الفنون التطبيقية، كما افتتح معرض منتجات كلية التعليم الصناعى ومعرض فنى لكلية الصيدلة ومعرض فنى لكلية الخدمة الاجتماعية ومعرض للأنشطة لكلية رياض الأطفال، إضافة إلى افتتاح معرض للكتاب ومعرض للزهور ونباتات الزينة.

وحسب بيان إعلامى لجامعة بنى سويف أن الأسبوع البيئى للجامعة هذا العام تميز بوجود مشاركات متميزة من العديد من الكليات مثل كليات الطب البشرى والتمريض والعلوم والفنون التطبيقية والخدمة الاجتماعية والعلوم الطبية التطبيقية والتعليم الصناعى والزراعة والإعلام والآداب والصيدلة وغيرها من كليات الجامعة.

 
 
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