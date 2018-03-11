اعتقال قياديين لحركة الاحتجاج فى جرادة بالمغرب







الرباط (أ ف ب)

اعتقلت السلطات المغربية، السبت، قياديين شابين فى حركة الاحتجاج الاجتماعى المندلعة منذ نهاية ديسمبر فى جرادة، المدينة المنجمية السابقة الواقعة فى شمال شرق المملكة، كما أفاد أقارب لهما الأحد، واعتقل امين مقلش ومصطفى دينان السبت ولا يزالان موقوفين الاحد، بحسب ذويهم.

وقال المدعى العام فى مدينة وجدة (شمال شرق) ان اعتقال مصطفى دينان على صلة "بحادث سير... وقع فى الساعة الاولى من فجر 8 مارس" و"لا علاقة له بالأحداث التى تشهدها مدينة جرادة".

من جهته قال سعيد زروال، المندوب المحلى للهيئة المغربية لحقوق الانسان، فى تصريح لوكالة فرانس برس، ان دينان الذى اصبحت له شعبية عبر خطاباته النارية خلال التظاهرات، كان لا يزال موقوفا صباح الأحد، وأفاد زروال فرانس برس لاحقا أن مقلش اعتقل على صلة بهذا الحادث أيضا.

ودينان ناشط بقوة على فيسبوك، ولكن صفحته على موقع التواصل الاجتماعى التى تعلوها صورة الزعيم الثورى الروسى لينين، كانت صباح الاحد غير متاحة، ونشرت صفحات فيسبوك أخرى لناشطين فى "الحراك" صورا لتجمعات احتجاجا على توقيفه.