اعترافات لص منشأة ناصر: "الذهب أغرانى فسرقت مسنة بالإكراه.. والشيطان شاطر







كتب أحمد إسماعيل

"الشيطان أغرانى خاصة مع كمية المشغولات الذهبية التى ترتديها الضحية ، فقررت سرقتها "هكذا اعترف قال "عبده.م. ع" 38 سنة، سائق،المتهم بسرقة ربة منزل بالاكراه، أثناء استقلالها معه.

وأضاف المتهم فى اعترافه بأنه استخدم طبنجة الصوت المعثور عليها داخل السيارة المستخدمة فى الحادث، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه بمسكنه والمشغولات الذهبية المستولى عليها طرف عميله "سيئ السمعة" صاحب محل مصوغات ذهبية.

وكلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير رجال مباحث القاهرة، بسرعة التحريات حول سائق تاكسى، فى سرقة الركاب بالإكراه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإشهار سلاح نارى فى وجه ربة منزل استقلت معه السيارة بقصد توصيلها، وأستولى على متعلقاتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من "نبوية م ج" 62 سنة، ربة منزل، أفادت فيه بأنها استقلت سيارة أجرة من منطقة لاظوغلى، بالسيدة زينب، وتوجهت صحبة قائد السيارة لمبنى الخبراء بالعباسية، وانتظر قائد السيارة لحين إنهائها بعض الإجراءات ثم توجهت صحبته للمنطقة سكنها، وأثناء سيرهما بطريق صلاح سالم توقف علي جانب الطريق وهددها بسلاح نارى كان بحوزته واستولى منها على 1300 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن (2 خاتم ، أسورة) كرها عنها وأجبرها على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وحدوثها بنطاق دائرة قسم شرطة الخليفة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام "د ط 4683" ماركة هيونداى فيرنا، مقيده بإسم "خالد أ ح" 35 سنة، موظف، وبسؤاله قرر بأن السيارة كانت فى حيازة "عبده م ع" 38 سنة، سائق، وقت إرتكاب الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط السيارة وعثر بداخلها علي طبنجة صوت ماركة فاناس ماجنم تركى الصنع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.