video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات لص منشأة ناصر: "الذهب أغرانى فسرقت مسنة بالإكراه.. والشيطان شاطر

الأحد، 11 مارس 2018 01:00 ص
اعترافات لص منشأة ناصر: "الذهب أغرانى فسرقت مسنة بالإكراه.. والشيطان شاطر سرقت ذهب ـ صورة أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

"الشيطان أغرانى خاصة مع كمية المشغولات الذهبية التى ترتديها الضحية ، فقررت سرقتها "هكذا اعترف قال "عبده.م. ع" 38 سنة، سائق،المتهم بسرقة ربة منزل بالاكراه، أثناء استقلالها معه.

وأضاف المتهم فى اعترافه بأنه استخدم طبنجة الصوت المعثور عليها داخل السيارة المستخدمة فى الحادث، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه بمسكنه والمشغولات الذهبية المستولى عليها طرف عميله "سيئ السمعة" صاحب محل مصوغات ذهبية.

وكلفت نيابة منشأة ناصر الجزئية برئاسة المستشار وليد سمير رجال مباحث القاهرة، بسرعة التحريات حول سائق تاكسى، فى سرقة الركاب بالإكراه.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإشهار سلاح نارى فى وجه ربة منزل استقلت معه السيارة بقصد توصيلها، وأستولى على متعلقاتها من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من "نبوية م ج" 62 سنة، ربة منزل، أفادت فيه بأنها استقلت سيارة أجرة من منطقة لاظوغلى، بالسيدة زينب، وتوجهت صحبة قائد السيارة لمبنى الخبراء بالعباسية، وانتظر قائد السيارة لحين إنهائها بعض الإجراءات ثم توجهت صحبته للمنطقة سكنها، وأثناء سيرهما بطريق صلاح سالم توقف علي جانب الطريق وهددها بسلاح نارى كان بحوزته واستولى منها على 1300 جنيه ومشغولات ذهبية عبارة عن (2 خاتم ، أسورة) كرها عنها وأجبرها على الترجل من السيارة ولاذ بالفرار.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وحدوثها بنطاق دائرة قسم شرطة الخليفة، وأمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل أرقام "د ط 4683" ماركة هيونداى فيرنا، مقيده بإسم "خالد أ ح" 35 سنة، موظف، وبسؤاله قرر بأن السيارة كانت فى حيازة "عبده م ع" 38 سنة، سائق، وقت إرتكاب الواقعة.

كما تم بإرشاده ضبط  السيارة وعثر بداخلها علي طبنجة صوت ماركة فاناس ماجنم تركى الصنع، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عامل 4 أيام بتهمة قتل سائق فشل فى سرقته بمنطقة هضبة المقطم

تجديد حبس موظف حى المقطم 15يوما بتهمة تقاضى رشوة من صاحب شركة كهرباء

اخبار مصر

اخبار الحوادث

جرائم السرقة

النيابة العامه

منشاة ناصر

سرقه بالاكراه

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة