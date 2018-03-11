استمرار إخلاء سبيل متهم بتحالف دعم الإخوان بتدابير احترازية







كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة 23، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، استمرار إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية، فى واقعة اتهامه مع آخرين بالتحريض على العنف، فى القضية المعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

فيما قررت المحكمة تجديد حبس متهم فى القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة بداعش الفيس بوك، لمدة 45 يوما.

كما قررت المحكمة تجديد حبس 7 متهمين فى القضية رقم 359 لسنة 2017 والمعروفة بخلية سنتر مدينة نصر.