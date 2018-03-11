video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

استمرار إخلاء سبيل متهم بتحالف دعم الإخوان بتدابير احترازية

الأحد، 11 مارس 2018 05:42 م
استمرار إخلاء سبيل متهم بتحالف دعم الإخوان بتدابير احترازية محكمة ـ أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت الدائرة 23، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، استمرار إخلاء سبيل متهم بتدابير احترازية، فى واقعة اتهامه مع آخرين بالتحريض على العنف، فى القضية المعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان".

 

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

فيما قررت المحكمة تجديد حبس متهم فى القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة بداعش الفيس بوك، لمدة 45 يوما.

 

كما قررت المحكمة تجديد حبس 7 متهمين فى القضية رقم 359 لسنة 2017 والمعروفة بخلية سنتر مدينة نصر.

 

 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المحكمة فى غينيا الاستوائية تحدد جنسيات منفذى محاولة الانقلاب الفاشلة فى البلاد

محكمة يونانية تقر بالإفراج عن صحفيين ألمان المحتجزين لدخولهما منطقة عسكرية

تأجيل إعادة محاكمة 6 إخوان فى أحداث عنف بالمنيا

اخبار الحوادث

محكمة جنايات

تحالف دعم الاخوان

معهد امناء الشرطة




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة