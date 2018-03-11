"إينى" تبيع حصة جديدة من امتياز "شروق" مقابل 934 مليون دولار







كتب ياسمين سمرة

وافقت شركة إينى الإيطالية على بيع حصة قدرها 10% من امتياز شروق، الذى يوجد به حقل "ظهر" العملاق فى البحر المتوسط إلى شركة مبادلة للبترول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، وتبلغ قيمة الصفقة 934 مليون دولار.

وتمتلك "إينى" من خلال شركتها التابعة IEOC "أيوك" حصة قيمتها 60% فى حقل ظهر، فيما تمتلك روسنفت الروسية 30% وبريتيش بيتروليوم 10%.

ونجحت الشركة فى بدء الإنتاج من حقل ظهر فى ديسمبر الماضى بعد مرور 28 شهرا فقط على اكتشافه، وينتج الحقل حاليًا 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وقالت الشركة فى بيان بالإنجليزية منذ قليل، إن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء شروط معيارية معينة، بما فى ذلك التراخيص اللازمة من السلطات المصرية.