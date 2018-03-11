video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيران تحمل بريطانيا مسئولية الاعتداء على سفارتها فى لندن

الأحد، 11 مارس 2018 02:10 م
إيران تحمل بريطانيا مسئولية الاعتداء على سفارتها فى لندن الرئيس الإيرانى حسن روحانى





طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق

حمل المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) حسين نقوى حسينى الحكومة البريطانية المسئولية عن حادث الاعتداء على السفارة الإيرانية فى لندن.

وقال حسيني - في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم  الأحد، إن الحكومة البريطانية مسئولة بالتأكيد عن حادث الاعتداء على السفارة الإيرانية في لندن.

وأضاف أنه وفقا لجميع المعاهدات الدبلوماسية فإن حراسة السفارات والقنصليات والمباني المتعلقة بالدولة الضيفة ملقى على عاتق الدولة المضيفة ومن مسؤولية الأخيرة الحفاظ على أمن هذه الأماكن بصورة كاملة.

وتابع نقوي حسيني أنه حينما يقتحم عدد من الأفراد سفارة، فإن ذلك يعني وجود تنسيق بين المهاجمين والشرطة المكلفة بالحفاظ على أمن السفارة (على حد تعبيره)  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تحقق مع رئيس بلدية العاصمة بسبب عرض راقص لفتيات فى احتفال يوم المرأة

الاتحاد الآسيوى يهدد إيران بالتجميد لمدة عامين.. تعرف على السبب

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة