إيران تحمل بريطانيا مسئولية الاعتداء على سفارتها فى لندن







طهران (أ ش أ)

حمل المتحدث باسم لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية فى مجلس الشورى الإيرانى (البرلمان) حسين نقوى حسينى الحكومة البريطانية المسئولية عن حادث الاعتداء على السفارة الإيرانية فى لندن.

وقال حسيني - في تصريح لوكالة أنباء (فارس) الإيرانية اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مسئولة بالتأكيد عن حادث الاعتداء على السفارة الإيرانية في لندن.

وأضاف أنه وفقا لجميع المعاهدات الدبلوماسية فإن حراسة السفارات والقنصليات والمباني المتعلقة بالدولة الضيفة ملقى على عاتق الدولة المضيفة ومن مسؤولية الأخيرة الحفاظ على أمن هذه الأماكن بصورة كاملة.

وتابع نقوي حسيني أنه حينما يقتحم عدد من الأفراد سفارة، فإن ذلك يعني وجود تنسيق بين المهاجمين والشرطة المكلفة بالحفاظ على أمن السفارة (على حد تعبيره)