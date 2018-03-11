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إيران تحقق مع رئيس بلدية العاصمة بسبب عرض راقص لفتيات فى احتفال يوم المرأة

الأحد، 11 مارس 2018 02:02 م
إيران تحقق مع رئيس بلدية العاصمة بسبب عرض راقص لفتيات فى احتفال يوم المرأة محمد على نجفى





كتبت إسراء أحمد فؤاد
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تقوم السلطات الإيرانية بالتحقيق مع رئيس بلدية العاصمة، واستدعت محكمة محمد على نجفى، بسبب تنظيم البلدية احتفال بيوم المرأة العالمى يوم الأربعاء الماضى تخلله عرضا راقصا لفتيات صغيرات.

 

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لفتيات يقدمن عرضا راقصا فى مراسم الاحتفال بيوم المرأة نظمته بلدية العاصمة داخل قاعات برج ميلاد، وأصدر مدعى عام طهران أمرا بملاحقة المسئولين القائمين عليه.

 

 

 

وأثار مقطع الفيديو غضب المتشددين، وانتقد التيار الأصولى الاحتفال، الأمر الذى دفع رئيس بلدية طهران الإصلاحى محمد على نجفى، إلى التعليق عبر حسابه على تويتر.

 

وقال نجفى فى تغريدة له، إن الفتيات اللاتى قدمن رقصات تقل أعمارهن عن 9 سنوات، لكن كان من الأفضل ألا تقام هذه المراسم، مشيرا إلى أنه ينبغى احترام القواعد الإسلامية، وقال إن الإسلام ليس دين تعازى بل دين فرح وسرور وحياة لكن ينبغى احترام الإطار العام وتوخى الدقة.

 

ووفقا لنادى المراسلين الصحفيين الإيرانى، تم استدعاء نجفى واستجوابه حول الحفل، وأعلن مدعى عام العاصمة طهران عباس جعفرى دولت أبادى استدعاء رئيس البلدية والتحقيق معه، وطالب من مجلس العاصمة الاشراف على آداء البلدية.

 

وأضاف دولت أبادى، أن البعض كان بصدد تبرير ما حدث فى المراسم، وقالوا إن أطفال قاموا بالرقصات والفرح لم يتم تحريمه فى الإسلام، هذه مبررات لا أساس لها، وذلك ردا على تغريدة نجفى.


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