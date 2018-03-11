إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لعدم جدواهما اقتصاديا

إلغاء إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة لعدم جدواهما اقتصادياالأحد، 11 مارس 2018 10:17 م
مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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ألغت الخطوط الجوية السعودية إقلاع رحلتها المتجهه إلى جدة، كما تم إلغاء إقلاع رحلة مصر للطيران المتجه إلى اسطنبول، لعدم جدواهما اقتصاديا.
وقال مصدر ملاحى بالمطار، أن الرحلتين تم إلغاء إقلاعهما لقلة عدد الركاب، وبالتنسيق مع سلطات المطار تم سفر الركاب على متن رحلات أخرى.
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