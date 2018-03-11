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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى

الأحد، 11 مارس 2018 01:52 م
إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى حادث - أرشيفية





الفيوم – رباب الجالى
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أصيب 15 مواطنا، فى حادث انقلاب سيارة، بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى، أمام مصنع سيراميك الفراعنة، فى اتجاه القاهرة، تابعة لإحدى الشركات، بمنطقة كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم لمستشفى سنورس المركزى.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى، أمام مصنع سيراميك الفراعنة فى اتجاه القاهرة، وإصابة 15 مواطنا.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 42347 أجرة الفيوم، تابعة لشركة ملابس جاهزة، بالمنطقة الصناعية الأولى بكوم أوشيم، بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوى، قيادة "جودة رجب.ع" (36 سنة-سائق)، ومقيم بقرية منشأة سنورس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة.

وأسفر الحادث عن إصابة "شويكار أحمد" (41 سنة)، و"سلوى يوسف" (26 سنة)، وابنها "أنس محمد" (سنتين)، و"شادية جابر" (35 سنة)، و"نجلاء ربيع" (28 سنة)، و"بيداء عبدالناصر" (29 سنة)، و"نادية ربيع" (37 سنة)، و"حياة محمد" (46 سنة)، و"هدى يوسف" (43 سنة)، و"أمل ربيع" (30 سنة)، و"محمد رمضان" (37 سنة)، و"منجا ربيع" (38 سنة)، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"إيمان سيد" (38 سنة)، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و"أمل علي" (33 سنة)، مصابة بجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم عمال بشركة ملابس جاهزة، ويقيمون بقرية أبهيت بمركز سنورس.

كما تبين أن الحادث بسبب تخطي قائد السيارة، لإحدى السيارات بأحد المنحنيات أثناء السير، فاختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق، ونقلوا جميعا لمستشفى سنورس المركزي، وتلقوا الإسعافات اللازمة لهم، وتقرر خروجهم عدا الثالثة عشر والرابعة عشر، تم نقلهما لمستشفى الفيوم العام وجار متابعة حالتهما، وتقرر التحفظ على السيارة وقائدها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5215 لسنة 2018م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة.


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