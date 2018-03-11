إصابة 12 شخصا فى أربعة حوادث بطرق بالسويس

إصابة 12 شخصا فى أربعة حوادث بطرق بالسويسالأحد، 11 مارس 2018 09:22 م
حادث - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أصيب اليوم الأحد، 12 شخصا فى حوادث إنقلاب وتصادم سيارات بطرق العين السخنة والإسماعيلية والقاهرة.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بإصابة 12 شخصا فى حوادث مختلفة، الحادث الأول هو انقلاب سيارة ملاكي بطريق السويس - الإسماعلية، ووقع الحادث الثانى، بطريق السويس - القاهرة بانقلاب سيارة نصف نقل، كما تعرضت سيارتان للاصطدام بطريق العين السخنة، واصطدمت أيضا سيارة نقل مع أخرى ملاكى بطريق الأدبية.
وقال مصدر طبى بمستشفى السويس العام، إن 12 مصابا تم علاجهم ومن بينهم من استطاع بالفعل الخروج.
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