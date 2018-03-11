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إصابة فلسطينى بجروح نتيجة تعرضه للدهس من مستوطن شرق القدس

الأحد، 11 مارس 2018 06:18 م
إصابة فلسطينى بجروح نتيجة تعرضه للدهس من مستوطن شرق القدس الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)
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أصيب شاب فلسطينى من بلدة "حزما"، شرق القدس المحتلة اليوم  الأحد، بجروح متفاوتة بعد أن تعرض للدهس من قبل مستوطن إسرائيلى قرب البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب المصاب نقل إلى مجمع فلسطين لتلقى العلاج، بعد إصابته بجروح مختلفة جراء عملية الدهس.

وزعمت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال تعرض سيارات المستوطنين للرشق بالحجارة قرب البلدة ظهر اليوم، وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما قبل عدة أشهر بالمكعبات الاسمنتية، وأخضعت الداخلين والخارجين من القرية البالغ عدد سكانها حوإلى 11 ألف مواطنا، لعمليات تفتيش دقيقة.

وفى سياق آخر، مددت محكمة الاحتلال فى القدس اليوم، اعتقال الطفلة مى بسام عسيلة (14 عاما) من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، لمدة 24 ساعة.

وكان الاحتلال اعتقل الطفلة عسيلة على الحاجز العسكرى القريب من مدخل مخيم شعفاط الجمعة الماضية.

وأدعت قوات الاحتلال، أنها عثرت على سكين بحوزة الطفلة عسيلة.

 


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