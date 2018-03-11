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إصابة عامل بطلقات نارية من مجهولين بمركز قوص بمحافظة قنا

الأحد، 11 مارس 2018 02:38 م
إصابة عامل بطلقات نارية من مجهولين بمركز قوص بمحافظة قنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا





قنا - وائل محمد
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أطلق مسلحون مجهولون، الرصاص على عامل، اليوم الأحد، وذلك بمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفي لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطاراً من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإصابة محمد أحمد عبدالله، 30 عامًا، عامل، بطلق نارى، وذلك علي إثر قيام مجهولين بإطلاق الرصاص تجاهه. 
 
وأفادت تحريات المباحث المباحث الجنائية، أن المجنى عليه تعود أصوله إلى محافظة أسوان، وشقيقه قتل آخر فى خصومة، وأن المتهم جاء من أسوان ليقطن مع أقاربه بقرية الحلة بقوص، وتم نقل المصاب إلى مستشفي قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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