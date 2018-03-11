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إصابة طالب بجروح متفرقة إثر تدخلة لفض مشاجرة فى المنوفية

الأحد، 11 مارس 2018 07:01 ص
إصابة طالب بجروح متفرقة إثر تدخلة لفض مشاجرة فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية





المنوفية- محمود شاكر
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أصيب طالب أثناء محاولته فض مشاجرة ليجد نفسة مصابا بالعديد من الإصابات بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى "ح. ع. ع" 21 سنة طالب بالمعهد الفنى الصحى ببنها مصابا بقطع بأوتار اليد اليسرى و لا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده "ع. ع. ا" 48 سنة، اتهم "م .ح. ع " 18سنة عاطل بالتعدى على ابنه بالضرب بسلاح أبيض "سنجه" وإحداث إصابته حال تدخل ابنه بفض مشاجرة بين المشكو فى حقه وآخرين.

 

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3545 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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