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إصابة شخص سقط من قطار بالمنوفية

الأحد، 11 مارس 2018 12:30 ص
إصابة شخص سقط من قطار بالمنوفية قطار- صورة أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطة من قطار بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، ببلاغ من " م .ا. م " 50 سنة، ملاحظ بمحطة سكة حديد بركه السبع، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من القطار رقم "11" القادم من القاهرة اتجاه الإسكندرية بعد مزلقان الحلفاية دائرة المركز .
 
بالإنتقال والفحص تبين إصابة " م .م. ا" 40 سنة، حلاق ومقيم البدرشين جيزة بكسر بالقدم اليمنى نتيجة انزلاق قدمه حال وقوفه على باب عربة القطار وتم نقله إلى مستشفى بركة السبع المركزى.
 
بسؤال المصاب أقر بمضمون ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية، لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1673 إدارى مركز بركه السبع لسنة 2018، وجار العرض على النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 
 
 
 

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