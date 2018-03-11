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الأحد، 11 مارس 2018 08:42 م
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إصابة أمين شرطة ومجندين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى ببنى سويف

الأحد، 11 مارس 2018 05:02 م
إصابة أمين شرطة ومجندين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى ببنى سويف حادث سيارة - أرشيفية





بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب أمين شرطة ومجندين فى حادث انقلاب سيارة شرطة أمام قرية كوم أدريجة على الطريق الزراعة بنى سويف القاهرة.
 
 
وانتقلت سيارتى إسعاف تابعة لرفع إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل محمد حسين شحات 35 عاما أمين شرطة محمد على 21 سنة مجند، ومحمد أحمد محمد 22 سنة مجند إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

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