إسرائيل تبيع الشركة الحكومية المصنعة لرشاش "عوزى" بـ500 مليون دولار







القدس (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الأحد، عن بيع شركة "أى إم أى سيستمز" الحكومية التي تصنع رشاش عوزى، الى شركة "ايلبيت سيستمز" الخاصة لصناعة معدات الدفاع مقابل أكثر من نصف مليار دولار.

وفى 2013 بدأت الحكومة عملية خصخصة شركة "أى إم أى سيستمز" التى كانت تعرف سابقا باسم شركة "إسرائيل للصناعات العسكرية".

وتصنع هذه الشركة رشاش عوزى الشهير، وبندقية جليل، وعربات مصفحة كما تدرب عناصر الامن.

وطبقا للاتفاق فان شركة "ايلبيت" التي مقرها اسرائيل، ستشتري شركة "اي ام اي سيستمز" بقيمة 1,8 مليار شيكل (522 مليون دولار/424 مليون يورو) ويمكن ان تدفع للدولة 100 مليون شيكل اخرى اعتمادا على اداء الشركة.

كم ستنقل ايلبيت مرافق شركة "اي ام اي سيستمز" من وسط اسرائيل الى منطقة النقب جنوباً، ما يسمح بتطوير العقارات في وسط اسرائيل وتنمية النقب اقتصاديا، بحسب بيان وزارة الدفاع.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن موعد اتمام الصفقة التى يجب أن تحصل على موافقة هيئة عدم الاحتكار الإسرائيلية، وتزود شركة "أى إم أى سيستمز" الجيش الإسرائيلى وجيوش خارجية بالتكنولوجيات والأسلحة، وتوظف نحو 3200 شخص، بحسب موقعها الإلكترونى.

وفي 2016 احتلت إسرائيل المركز السادس بين أكبر الدول المصدرة للمعدات العسكرية فى العالم، بحسب تحليل مؤسسة "أى إتش إس ماركيت" المختصة بهذا القطاع.