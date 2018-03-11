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إدارة ترامب تعتزم كسب ود ولاية كاليفورنيا بجعلها محطة لجمع التبرعات

الأحد، 11 مارس 2018 02:25 م
إدارة ترامب تعتزم كسب ود ولاية كاليفورنيا بجعلها محطة لجمع التبرعات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





واشنطن (أ ش أ)
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تعتزم الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب جعل ولاية كاليفورنيا محطة هامة لجمع التبرعات للحملة الرئاسية المقبلة فى عام 2020 .

وذكرت قناة "الحرة "الأمريكية " اليوم الأحد، أن مراقبين أمريكيين يعتبرون أن هذه الخطوة محاولة جادة لكسب ولاية كاليفورنيا والتى تشكل أكبر تجمع ديمقراطى معارض للإدارة الجمهورية الحالية، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.

ويتوجه الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء المقبل، إلى ولاية كاليفورنيا لأول مرة منذ توليه الرئاسة ليتوقف في مدينة سان دييجو من أجل متابعة سير مشروع تشييد النماذج المبدئية للجدار الحدودي مع المكسيك، وتتوقع إدارة ترامب أن تلقى معارضة شديدة من المؤسسات الأهلية بولاية كاليفورنيا لخطط بناء الجدار .

 


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