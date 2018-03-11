إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى منطقة الصفارة بعزبة البرج بدمياط

إحلال وتجديد خط مياه الشرب فى منطقة الصفارة بعزبة البرج بدمياطالأحد، 11 مارس 2018 02:48 م
إحلال وتجديد خط مياه الشرب
دمياط معتز الشربينى
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قامت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط برئاسة وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحلال وتجديد خط مياه الشرب 10 بوصات بمنطقة الدبدوبة حتى كوبرى الصفارة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واستجابة لمطلب أهالى المنطقة.
من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء ياسر حفناوى بإزالة حالة تعدى فى المهد على مساحة 100 م2 تقريبا بقرية تفتيش السرو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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