إحالة 51 من العاملين بوحدة صحية بالمحلة للنيابة الإدارية لتركهم العمل

أحال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة، 51 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية محلة حسن للنيابة الإدارية لتركهم العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالوحدة، رافقه فى جولته لجنة من الرقابة والمتابعة، ولاحظ رئيس المدينة ترك 51 من العاملين بالوحدة منهم 27 طبيبا، للعمل، فقرر إحالتهم للنيابة الإدارية.